İsveç'te 30 yılın en büyük faiz artırımı 0:00 / 0:00

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İsveç Merkez Bankası 100 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 1.75'e yükseltti. Bu, son 30 yılın tek seferde yapılan en büyük faiz artırımı oldu. Beklenti bankanın 75 baz puanlık artırıma gitmesi yönündeydi.

İsveç Merkez Bankası tarafından yayımlanan karar metninde enflasyonu hedefe yaklaştırmak için para politikasında daha da sıkılaşmaya gidilmesi gerektiği ifade edildi. Önümüzdeki 6 ayda faiz artırımlarının devamının gelmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Artan fiyatlar ve faiz maliyetlerinin etkisi hanehalkları ve şirketler tarafından hissediliyor. Pek çok hanehalkının yaşam maliyetleri yükseliyor. Ancak enflasyon mevcut yüksek seviyesinde kalırsa hanehalkları ve İsveç ekonomisi için daha acı olur. Politika faizini şimdi artırarak uzun vadede yüksek enflasyon riski azaltılıyor."

İsveç'te yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 9.8 ile 1991'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.