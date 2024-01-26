İsveç NATO'ya üye oldu mu? NATO'nun kaç üyesi var? İşte üye ülkeler listesi

İsveç NATO'ya üye oldu mu? NATO'nun kaç üyesi var? İşte üye ülkeler listesi

İsveç NATO'ya üyelik süreciyle iligli TBMM'de yapılan oylama sornası NATO üye ülkeleri ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci merak edilip araştırılıyor. Peki, İsveç NATO'ya girdi mi? İşte merak edilen sorunun cevabı ve NATO'ya üye ülkeler listesi...

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İSVEÇ NATO'YA ÜYE OLDU MU?

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine resmen onay vermiş oldu. Ancak henüz Macaristan'daki onay süreci devam ediyor. Macaristan'ın da onay vermesinin ardından İsveç kısa süre içerisinde NATO'ya üye olacak.