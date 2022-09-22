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İsveç'in birçok bölgesindeki az tercih edilen kiliseler, enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla bu kış kısmen kapanacak.

P4 Radio Halland, Halland'daki Getinge-Oskarströms cemaatinde, cemaatin yedi kilisesinden üçünün kapanacağını duyurdu. Kış mevsimi boyunca açık kalacak olan kiliselerin de sıcaklığı 18 dereceye düşüreceği belirtildi.

Papaz Joachim Franzén radyoda konuya ilişkin "Bunlar bütçemizi dengede tutmakla ve açıkçası toplumun geri kalanıyla dayanışma göstermekle ilgili" ifadelerini kullandı.

Lund Piskoposluğu'ndan Andreas Månsson, piskoposluğun 540 kilisesinden 150'sinin enerji tasarrufu için bu kış tamamen veya kısmen kapatabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.