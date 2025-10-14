Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu İsveç'te Jon Dahl Tomasson'un görevine son verildi! - Futbol Haberleri

        İsveç'te Jon Dahl Tomasson'un görevine son verildi!

        2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde son olarak Kosova'ya mağlup olan ve grubunda son sırada yer alan İsveç'te fatura teknik direktör Jon Dahl Tomasson'a çıktı. İsveç Futbol Federasyonu, Danimarkalı teknik adamın görevine son verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 16:50 Güncelleme: 14.10.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsveç'te Tomasson'un görevine son verildi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsveç Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Jon Dahl Tomasson'un görevine son verildiği açıklandı.

        İsveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Danimarkalı çalıştırıcıyla yolların ayrıldığı belirtildi.

        Kariyerinde Excelsior, Roda, Malmö ve Blackburn Rovers'ta görev yapan Tomasson, Şubat 2024'te İsveç'in başına geçmişti.

        Tomasson yönetimindeki İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda çıktığı 4 maçta bir puan elde ederek son sırada yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        "Başım derde hiç girmedi"
        "Başım derde hiç girmedi"
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları