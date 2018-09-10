Trabzon'da oynanan UEFA Uluslar B Ligi'ndeki ilk maçımızda ay-yıldızlılar, Rusya'ya 2-1 mağlup olmuştu. A Millilerimiz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na 4 bilet veren UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İsveç'e konuk oluyor.

İSVEÇ - TÜRKİYE

SAAT: 21:45

HAKEM: Gil Manzano

STAT: Friends Arena

YAYIN: TRT 1

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelöf, Jansson, Augustinsson, Jimmy Durmaz, Larsson, Ekdal, Claesson, Thelin, Berg

TEKNİK DİREKTÖR: Jan Andersson

TÜRKİYE: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özkayup, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

RUSYA MAÇINDA NE OLDU?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında Rusya'ya 2-1 yenilmişti. 13. dakikada Fernandes'in sağdan ortasında, Kuzyaev'in kafa ile arkaya aşırttığı topu Şener Özbayraklı da kafa ile uzaklaştırmak istemişti. Ancak Cheryshev, önünde kalan meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere göndermişti: 0-1

41. dakikada Türkiye, beraberliği sağlamıştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan ortasında, ceza alanı içinde Dzhikiya'nın kafayla uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasının gerisindeki Serdar Aziz'in önüne düşmüştü. Bu futbolcu da gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lunev'in sağından filelerle buluşturmuştu: 1-1

49. dakikada konuk takım Rusya öne geçmişti. Gazinski'nin uzun aşırtma pasında ofsayt bekleyerek duraklayan savunmanın arkasında topla buluşan Dzyuba, bekletmeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu: 1-2

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ne yenilgiyle başlamıştı.

LUCESCU DÖNEMİNDE 12 MAÇTA 5 YENİLGİ Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 12 maçta 3 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu, 4 kez de eşitliği bozamadı. Lucescu yönetiminde oynadığı 5'i resmi, 7'si özel 12 maçta 14 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 20 gol gördü.

Türkiye'nin İsveç'le oynananacak UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında 5'i resmi, 5'i özel geride kalan 10 maçta Türkiye 4, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı.

Türkiye bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

TÜRKİYE'NİN FİKSTÜRÜ NE?

UEFA Uluslar / B LİGİ Grup 2



14.10.2018 Rusya-Türkiye

17.11.2018 Türkiye-İsveç

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

3. Hafta: 11-13 Ekim 2018

4. Hafta: 14-16 Ekim 2018

5. Hafta: 15-17 Kasım 2018

6. Hafta: 18-20 Kasım 2018

Final kurası: Aralık 2018

Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018

UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020

İLK MAÇ 1951'DE OYNANDI

Türkiye ile İsveç tarihlerinde ilk kez 1951 yılında karşı karşıya geldi.

İsveç'te oynanan özel maçta, ay-yıldızlı ekip 50. dakikada Lefter Küçükandonyadis'in penaltı golüyle öne geçse de karşılaşma ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

A Milli Futbol Takımı, İsveç ile deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçıyla 562. kez sahaya çıkıyor.

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 294'ü resmi, 267'si özel geride kalan 561 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 240'ı deplasmanda, 241'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 738 gol attı, kalesinde 814 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 561 karşılaşmanın 481'ini Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMET GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 561 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

LUCESCU DÖNEMİNDE 12 MAÇTA 5 YENİLGİ

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 13. maçına İsveç karşısında çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 12 maçta 3 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu, 4 kez de eşitliği bozamadı.

Lucescu yönetiminde oynadığı 5'i resmi, 7'si özel 12 maçta 14 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 20 gol gördü.

2018'DEKİ İKİNCİ RESMİ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, İsveç karşılaşması ile 2018 yılındaki ikinci resmi maçını oynayacak.

Milli takım, 2018'de oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, oynadığı tek resmi maçta ise mağlup oldu. Bu maçlarda 9 gol atan milliler, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, haziran ayında İsviçre'de oynanan maçta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup oldu.

MİLLİ TAKIM'IN EYLÜL KARNESİ

Milli Takım, eylül ayında bugüne kadar 66 maça çıktı. Milliler, bu maçların 27'sini kazanırken, 23 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 16 maç ise beraberlikle sona erdi.

Türkiye, eylül ayında oynadığı maçlarda 102 gol atarken, kalesinde 93 gol gördü. Milli takımın aldığı 22 yenilginin 18'i 1992'ye kadar yaşandı. Milli takım o tarihten sonra oynadığı eylül maçlarında ise sadece beş kez yenildi. Eylül maçlarının en farklı galibiyetini 5-0'lık skorla 1997'de San Marino ve 2013'te Andorra karşısında alan milliler, en farklı eylül yenilgilerini ise 1926'da 6-1'le Polonya ve 1982'de 5-0'la Macaristan karşısında yaşadı.

SON RANDEVU ANTALYA'DA

Türkiye ile İsveç son kez 24 Mart 2016 tarihinde Antalya'da özel maçta karşılaştı. Müsabakayı ay-yıldızlı ekip Cenk Tosun'un 32 ve 81. dakikada attığı gollerle 2-1 kazandı.

İsveç'in tek golünü ise 55. dakikada Kim Kallström kaydetti.

SON İKİ KARŞILAŞMADA DA SKOR DEĞİŞMEDİ

Türkiye, İsveç ile oynadığı son iki maçta da sahadan galip ayrılmayı başardı.

Ay-yıldızlı ekip, Ankara ve Antalya'da oynanan karşılaşmaları 2-1'lik skorlarla kazanmayı bildi.

İki ekip arasında oynanan son 7 maçta 4 kez ise eşitlik bozulmadı.

İSVEÇ'İN SON GALİBİYETİ 17 YIL ÖNCE

İsveç, Türkiye karşısındaki son galibiyetini 17 yıl önce elde edebildi.

İki ekip, 2002 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında, Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Türkiye ile İsveç A milli futbol takımları arasında geride kalan 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 10.06.1951 Stockholm Özel 1 - 3 14.11.1951 İstanbul Özel 1 - 0 29.03.1995 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 1 15.11.1995 Stockholm Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 2 15.06.2000 Eindhoven Avrupa Şampiyonası Finalleri 0 - 0 07.10.2000 Göteborg Dünya Kupası Elemeleri 1 - 1 05.09.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1 - 2 06.08.2008 İstanbul Özel 0 - 0 05.03.2014 Ankara Özel 2 - 1 24.03.2016 Antalya Özel 2 - 1



Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

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