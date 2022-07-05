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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde: Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldık

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Linde, "Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldık" ifadelerini kullanırken, Stoltenberg, FETÖ terörüne karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Son dakika: İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde: Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldık - Güncel haberler
İsveç: Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldık
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde, "Üçlü muhtıraya tümüyle uyacağız, takip edeceğiz. Ortak mekanizmamız da olacak. Her üç ülkenin de bunun iyi bir muhtıra olduğunu görebilmesini ve Türk parlamentosunun da onaylayabileceğini hissetmesine imkan vermesini umuyorum." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin İttifak'a katılım protokollerinin imzalanması töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Foto: DHA
Foto: DHA

Stoltenberg, katılım protokollerinin yerel parlamentolarda onay sürecinin ne kadar zaman alacağıyla ilgili soru üzerine, iki ülkenin katılım protokollerinin 30 üye ülkenin de parlamentosunda onaylanması gerektiğini, her ülkenin farklı prosedürü olduğunu ancak birçok ülkenin bunu hızlı yapacağını ifade ettiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Müttefiklerin hızlı ve kolay bir onay süreci sağlayacağına güveniyorum. Benzer süreci yaşadığımız son örnekte parlamentolarda onay süreci 12 ay almıştı. Dolayısıyla tam olarak söyleyemem ama aylardan söz ediyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ ÇOK CİDDİYE ALDIK"

İsveç Dışişleri Bakanı Linde de bir soru üzerine, "Gerçekten onay sürecinin hızlı olmasını umuyorum. Üçlü muhtıraya tümüyle uyacağız, takip edeceğiz. Ortak mekanizmamız da olacak. Her üç ülkenin de bunun iyi bir muhtıra olduğunu görebilmesini ve Türk parlamentosunun da onaylayabileceğini hissetmesine imkan vermesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile müzakerelerin saygı içerisinde geçtiğini belirten Linde, "Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldık." dedi.

Üye olduklarında Türkiye ile uyum içinde çalışacaklarını ifade eden Linde, sınır dışı ve iadelerin mevcut ve normal hukuki süreçlerine tabi olacağını ifade ederek bu çerçevede bu konuda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİYLE İLGİLİ HER KONUYA DEĞİNDİK"

Finlandiyalı Bakan Haavisto da onay sürecinin hızlı olmasını umduğunu söyledi.

Haavisto, ülkesinin Türkiye ile uzun dönemli iyi ilişkilere sahip olduğunu, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini desteklediklerini vurguladı.

"Muhtırada Türkiye'nin endişeleriyle ilgili her konuya değindik." diyen Haavisto, bu nedenle Türkiye'nin katılımla ilgili rızasını alacaklarını umduğunu söyledi.

STOLTENBERG: FETÖ TERÖRÜNE KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK GEREK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, karşılaşılan tüm güvenlik tehditleriyle mücadele edilmesi gerektiğine işaret ederek "Hem daha agresif bir Rusya hem elbette FETO terörü." dedi.

Stoltenberg, iki ülkenin bugünden itibaren "davetli" statüsünde NATO'nun çalışmalarına katılacaklarını söyledi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'e yapıcı tutumları için teşekkür eden Stoltenberg, Madrid Zirvesi'ndeki üçlü muhtıranın bugünün mimarı olduğunu ifade etti.

Terörle mücadelenin NATO'nun gündeminde üst sıralarda yer aldığını belirten Stoltenberg, "Üçlü muhtıra terörle mücadelede iş birliğini hızlandırmak için iyi bir platform sunuyor." dedi.

Stoltenberg, sınır dışı ve iadelere değinerek muhtıranın bu konuyu da içermesini memnuniyetle karşıladığını, üç ülkenin bu konuda iş birliği yapmasının NATO'nun tümünün yararına olacağını kaydetti.

Stoltenberg, "Akılları ve kalpleri kazanmanın en iyi yolu hem daha agresif Rusya hem de FETÖ terörü ile karşı karşıya olduğumuz tüm güvenlik tehditlerine karşı birlikte durmaktır. Hem daha agresif bir Rusya ve elbette FETO terörü." ifadesini kullandı.

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