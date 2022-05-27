İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Ankara görüşmeleri nasıl geçti?

İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Ankara görüşmeleri nasıl geçti? 0:00 / 0:00

Reuters

İsveç ve Finlandiya heyetleriyle Ankara'da gerçekleşen görüşmelere ilişkin Reuters'a konuşan iki üst düzey Türk yetkili, görüşmelerde küçük bir ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Finlandiya ve İsveç geçen hafta NATO'ya katılmak için resmen başvurdu. Türkiye'nin iki ülkenin NATO'ya üyeliğine karşı olmasının ardından heyetler Ankara'da görüştü.

Üst düzey bir Türk yetkili, "Bu kolay bir süreç değil. Bunun için somut adımlar atmaları gerekiyor. Daha fazla müzakere olacak ama yakın tarihte bir görüşme görünmüyor." dedi.

"SAMİMİ BİR ORTAM GEÇTİ"

Bir başka kaynak ise, Ankara'da gerçekleşen 5 saatlik görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini dile getirdi.

Haziran ayı sonunda Madrid'de gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne Finlandiya ve İsveç'in de katılacağı açıklanmıştı. Buna ilişkin konuşan bir diğer kaynak ise, Madrid'deki görüşmelerden önce bir anlaşmaya varılma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Reuters haberinde, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı yetkililerin yorum talebine henüz yanıt vermediğini aktardı.

Diğer yandan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İsveçli politikacıların demokratik meclislerde terör örgütü PKK'yı temsil ettiğine ilişkin bilgiler yanlış. Bunlar hiçbir dayanağı olmayan ciddi iddialardır. Şiddetin ve terörizmin demokratik toplumumuzda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.