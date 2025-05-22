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        Haberler Yaşam İsveç'ten Türkiye'ye yerleşti, hayatı değişti!

        İsveçli köylü güzelinin hayatı Alanya'da değişti

        İsveç'te doğup büyüyen 22 yaşındaki Nicole Gheibi, ani bir kararla hayatını değiştirdi. Turizmin önemli şehirlerinden Alanya'ya yerleşip Türkiye'yi gezen ve sosyal medya için çektiği köy hayatı videolarıyla kısa sürede büyük ilgi gören genç fenomenin videoları ilgi görüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:12 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:12
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        İsveç'ten Türkiye'ye yerleşti, hayatı değişti
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        İsveç'in Helsingborg şehrinde dünyaya gelen 22 yaşındaki Nicole Gheibi, sıcak iklimi ve samimi insanlarıyla bilinen Alanya'da 2021 yılında bambaşka bir yaşam kurdu.

        Genç yaşta aldığı radikal kararla İsveç'teki konforlu hayatını geride bırakarak Türkiye'ye yerleşen Gheibi, Alanya'nın kırsal bölgelerinde doğal yaşamı anlatan videolar çekmeye başladı.

        Köyde inek sağmaktan, tandırda ekmek yapmaya, bahçedeki sebzeleri toplamaktan birçok geleneksel anı kayıt altına alan Gheibi, sosyal medyada büyük bir beğeni topladı.

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        Sosyal medyada 320 bini aşkın takipçiye ulaşan genç fenomenin videoları milyonlar izlenirken, Gheibi, özellikle Türk izleyicilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

        "KÖY HAYATI BANA HUZUR VERİYOR"

        Aldığı ani kararla Türkiye'ye ardından ise Alanya'ya yerleşen sosyal medya içerik üreticisi Nicole "Ailem Alanya'ya taşınmak istedi. Ben de bunu bir fırsat olarak gördüm. İsveç'ten kaçmak istiyordum. Orayı hiç sevmiyorum. Ben köy hayatı ve yeni kültürler keşfetmeyi seviyorum. Türkiye'ye tatile geldiğimde köy hayatını gördüm. Köy hayatını huzur verdiği için çok sevdim. Sosyal medyadan beni görenler pozitif yorum yapıyorlar. Köy hayatını görenler iyi şeyler söylüyorlar. Türkiye'yi bundan dolayı çok seviyorum. Alanya çok güzel bir yer ve her şey var" dedi.

        Nicole ile beraber köy videoları çeken Selçuk Paksoy ise "Nicole ile 2 yıl önce tanıştık. Ailesi de kendisi de çok güzel insanlar. Nicole ile değişik aktiviteler yapıyoruz videolar çekiyoruz ve köyleri geziyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nicole Gheibi
        #Norveçli köylü güzeli
        #alanya
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