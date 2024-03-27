İsviçre bankası yalanıyla dolandırdılar
İstanbul'da İsviçre bankası Credid Suiss Bank'tan kredi sağlayacağı vaadiyle ihtiyacı olanların mal varlıklarını ipotek ettirip, bu mal varlıklarını 3. kişiler üzerinden başka bir firmaya devreden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden iş insanı olarak tanınan Moiz Mitrani'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, "Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurma, Yönetmek veya Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik" suçları kapsamında çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheliler hakkında çalışma başlattı.
Çalışmalarda Moiz Mitrani ve beraberindekilerin mali sıkıntıları olan kişilere İsviçre bankası Credid Suiss Bank isimli bankadan kredi sağlayacağı vaadi verdiği, bu kişilere ait mal varlıklarını da ipotek ettirdiğini tespit etti.
Mitrani'nin ipotek konulan mal varlıklarını daha sonra 3. kişiler üzerinden eşine ait firmalar üzerine devrettirdiği, mağdurlara ait bir firmaya el koyarak 60 milyon lira zarara uğrattığı, el koyduğu firmaya borcu olan diğer firmalara da tehdit ile zorla senet imzalatarak taşınmazlarına el koydukları belirlendi.
Mitrani ile birlikte hareket eden 15 şüphelinin İstanbul ve Kırklareli'ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet havalı tüfek, 1 adet kılıç, 610 adet fişek, 30 adet fişek, 9 adet fişek, 11 adet kurusıkı fişek, 50 adet çeşitli markalara ait kol saati, 1 adet altın çakmak, 1 adet pos cihazı, 1 adet ajanda, 3 adet para makbuzu, 1 adet sipariş sözleşmesi, 4 adet çek görüntüsü ve 9 sayfa kıymet takdir raporu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatı ile serbest bırakılırken, 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.