Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İsviçre bankası yalanıyla dolandırdılar

        İsviçre bankası yalanıyla dolandırdılar

        İstanbul'da İsviçre bankası Credid Suiss Bank'tan kredi sağlayacağı vaadiyle ihtiyacı olanların mal varlıklarını ipotek ettirip, bu mal varlıklarını 3. kişiler üzerinden başka bir firmaya devreden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden iş insanı olarak tanınan Moiz Mitrani'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:13 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, "Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurma, Yönetmek veya Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik" suçları kapsamında çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

        2

        Çalışmalarda Moiz Mitrani ve beraberindekilerin mali sıkıntıları olan kişilere İsviçre bankası Credid Suiss Bank isimli bankadan kredi sağlayacağı vaadi verdiği, bu kişilere ait mal varlıklarını da ipotek ettirdiğini tespit etti.

        3

        Mitrani'nin ipotek konulan mal varlıklarını daha sonra 3. kişiler üzerinden eşine ait firmalar üzerine devrettirdiği, mağdurlara ait bir firmaya el koyarak 60 milyon lira zarara uğrattığı, el koyduğu firmaya borcu olan diğer firmalara da tehdit ile zorla senet imzalatarak taşınmazlarına el koydukları belirlendi.

        4

        Mitrani ile birlikte hareket eden 15 şüphelinin İstanbul ve Kırklareli'ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

        5

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet havalı tüfek, 1 adet kılıç, 610 adet fişek, 30 adet fişek, 9 adet fişek, 11 adet kurusıkı fişek, 50 adet çeşitli markalara ait kol saati, 1 adet altın çakmak, 1 adet pos cihazı, 1 adet ajanda, 3 adet para makbuzu, 1 adet sipariş sözleşmesi, 4 adet çek görüntüsü ve 9 sayfa kıymet takdir raporu ele geçirildi.

        6

        Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatı ile serbest bırakılırken, 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        7

        Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Mitrani ile birlikte toplam 3 kişi ise tutuklandı.

        8

        Soruşturma sürüyor.

        9
        #dolandırıcılık
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        Potin 2024
        Potin 2024
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor