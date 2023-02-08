İsviçre'den gelen gönüllü 3 yaşındaki çocuğu böyle uyuttu

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AA

İsviçre merkezli yardım derneğinden 6 kişi, hava yoluyla Adana'ya ulaştıktan sonra kara yoluyla Hatay'a geçti. AA'nın haberine göre dernek üyelerinden 34 yaşındaki Bosna Hersek asıllı İsviçre vatandaşı Adnan Ali, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 Konut Yapı Kooperatifi'nin enkazında arama çalışmalarına katıldı.

SAKİNLEŞTİRİP UYUTTUKTAN SONRA ANNESİNE VERDİ Ali, bu sırada iki gün önce annesiyle enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Aslı'nın, annesinin kucağında devamlı ağladığını gördü. Babası ve kardeşi enkaz altında olan çocuğu annesinden alan Ali, onu kucağında bir süre sallayarak sakinleştirip uyutarak annesine verdi.

"SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM" Evli ve 3 çocuk babası Adnan Ali, dedesinin Türk olduğunu, atalarının Konya'dan önce Bosna Hersek'e, oradan da İsviçre'ye gittiğini söyledi. Yardım için geldikleri kentte Türk Kızılay ekipleriyle çalışmalara katıldığını belirten Ali, enkaz yakınında bir kadının çocuğu ile zor durumda kaldığını görünce müdahale etmeye karar verdiğini dile getirdi. Ali, "Çocuğu gördüm, kendi çocuğumu hissettiğim gibi elime aldım. Sakinleştirmeye çalıştım" dedi.