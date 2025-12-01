İsviçre'den 'kadınlar için zorunlu askerlik' ve 'servet vergisine' ret

İsviçre'de seçmenler, Pazar günü gerçekleştirilen referandumda, ülkenin en zenginlerinden alınacak yeni bir servet vergisi önerisine 'hayır' dedi. Teklif kabul edilseydi, alınacak gelir "iklim kriziyle mücadele için sosyal açıdan adil önlemlere" aktarılacaktı.

Genç Sosyalistler, 50 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 53,6 milyon euro) veya daha fazla değere sahip varlıklar için yüzde 50 veraset vergisi önermişti.

Ayrı bir oylamada ise seçmenler tüm gençler için zorunlu hizmetin getirilmesi önerisini büyük bir çoğunlukla reddetti. Seçmenlerin yüzde 84,2'si plana karşı çıktı. Öneri, cinsiyete bakılmaksızın her İsviçre vatandaşının orduda veya sivil olarak ulusal hizmet yapmasını gerektiriyordu.

İsviçre, yılda dört kez ulusal referandumlar düzenleyerek vatandaşlarına politika yapımında doğrudan söz hakkı tanıyor.

İsviçre hükümeti ve parlamentosu da, her iki öneriye karşı çıktı. Kararda bu durumun çok büyük maliyetler getireceğini ve ülkenin ekonomisini tehdit edeceğini savundu.