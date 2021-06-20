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HaberlerFutbolİsviçre Türkiye maçı CANLI İZLE TRT1 frekans bilgileri! İsviçre Türkiye milli maç hangi kanalda? İlk 11 ve kad
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İsviçre Türkiye maçı CANLI İZLE TRT1 frekans bilgileri! İsviçre Türkiye milli maç hangi kanalda? İlk 11 ve kadrolar

Euro 2020 A Grubu maçları bugün aynı saatte oynanacak olan Türkiye İsviçre ve İtalya Galler maçları ile sona erecek. 3.'lük için sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, mucizeyi gerçekleştirmek için İsviçre'yi mutlak mağlup etmek zorunda. İşte Türkiye İsviçre maçı ile ilgili bilgiler...

İsviçre Türkiye maçı CANLI İZLE TRT1 frekans bilgileri! İsviçre Türkiye milli maç hangi kanalda? İlk 11 ve kad

Euro 2020 için artık futbol dünyasında heyecan dorukta. 12 ülkede gerçekleştirilecek şampiyonada A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 3. maçında İsviçre ile kozlarını paylaşacak. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Türkiye İsviçre maçıyla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 A Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımımız, 20 Haziran Pazar günü saat 19:00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek. A Milliler'in kupa yolundaki 3. sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.

EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR

1-İtalya / 6p
2-Galler /4p
3-İsviçre /1p
4-TÜRKİYE /0p

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