A Milli Futbol Takımı'nın, İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü oynayacağı EURO 2020 A Grubu üçüncü maçının hakemi belli oldu. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi İsveç'ten Andreas Ekberg, VAR ise Almanya'dan Bastian Dankert olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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