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İsviçre’de bir köy heyelandan kıl payı kurtuldu

İsviçre’nin Brienz köyü, kayaların altında kalmaktan metrelerle kurtuldu.

İsviçre’de bir köy heyelandan kıl payı kurtuldu
BBC TÜRKÇE

Imogen Foulkes | BBC News, Bern

İsviçre’nin Brienz köyü, kayaların altında kalmaktan metrelerle kurtuldu.

Mayıs ortasında jeologların uyarıları üzerine, 70 kişinin yaşadığı bu köyün tamamı tahliye edilmişti.

Köyün yakınındaki tepede bulunan kayalar on yıllardır hareket halindeydi.

Fakat bu yıl bahar aylarında kayaların hareketi hızlandı ve heyelan uyarısı verildi.

Brienzliler Mayıs ayında yalnızca iki gün içinde evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Başlangıçta kısa süreliğine köyden çıkarılacaklarını düşünen köy halkı, beklenen heyelanın bir aydır gerçekleşmemesi üzerine yetkililere tepki göstermeye başlamıştı.

Perşembe gecesi ise uzmanların uyardığı olay gerçekleşti.

Köyün tepesinde bulunan kayaların üçte ikisini oluşturan, yaklaşık 2 milyon metreküp kaya gürültüyle aşağı indi.

Olayda hiçbir bina hasar görmese de köylüler hâlâ Brienz’e dönemiyor.

Bunun nedeniyse tepede, her an düşme riski bulunan 1 milyon metreküp daha kaya olması.

Yetkililer köydeki binaların “kıl payı” kurtulduğunu söyledi EPA
Yetkililer köydeki binaların “kıl payı” kurtulduğunu söyledi

Köy yönetiminin sözcüsü Christian Gartmann, aşağı yuvarlanan kayaların birbirine çarpmasıyla çok daha hızlı parçaların etrafa saçıldığını, bunların pencereleri kırdığını ve ciddi yaralanmalara yol açabileceğini belirtti.

Brienz’in durumunun iklim değişikliğiyle ilişkili olup olmadığı da tartışılıyordu.

İsviçre Alpleri küresel ısınmadan en çok etkilenen yerlerden. Buzulların erimesi, altlarındaki dağlardaki kayaları bir arada tutan bu tabakanın kaybolması anlamına geliyor.

Öte yandan Brienz’de tepede bir buzul tabakası hiç olmamıştı.

Ama oradaki heyelan da bu yıl bahar aylarındaki aşırı yağışlarla ilişkilendiriliyor. Bu yağışların da küresel ısınma nedeniyle daha yoğun olduğu düşünülüyor.

Yağmur nedeniyle toprağın suya doyması, kayaların kayışını hızlandırmıştı.

Köy heyelandan önce böyle gözüküyordu EPA
Köy heyelandan önce böyle gözüküyordu

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