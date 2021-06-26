A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamlayan İtalya, EURO 2020 son 16 turunda aldığı iki galibiyetle C Grubu ikincisi olan Avusturya'yla karşılaşıyor.
İTALYA - AVUSTURYA
SAAT: 22.00
HAKEM: Anthony Taylor
STAT: Wembley
YAYIN: TRT 1
İTALYA: Donnaumma, Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Barardi, Insigne, Immobile
YEDEKLER: Sirigu, Meret, Emerson, Bastoni, Toloi, Locatelli, Pessina, Chiesa, Cristante, Bernardeschi, Belotti, Raspadori
TEKNİKDİREKTÖR: Roberto Mancini
AVUSTURYA: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba, X. Schlager, Grilitsch, Laimer, Sabitzer, Baumgartner, Arnautovic
YEDEKLER: A. Schlager, Pervan, A. Ulmer, Posch, Lienhart, Trimmel, Ilsanker, Baumgartlinger, Schaub, Schöpf, Kalajdzic, Gregoritsch
TEKNİK DİREKTÖR: Franco Foda
Avusturya ile oynadığı son 13 maçı kaybetmeyen İtalya (10G 3B),Aralık 1960'dan bu yana rakibine mağlup olmuyor (1-2). İki ekip Ağustos 2008'de 2-2 sona eren maçtan bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek.
Avusturya ile büyük turnuvalarda oynadığı dört maçı da kazanan İtalya, bu dört karşılaşmaya da Dünya Kupası'nda çıktı (1934'te 1-0, 1978'de 1-0, 1990'da 1-0 & 1998'de 2-1).
İtalya'nın Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 14 eleme turu maçının yedisi berabere bitti (4G 3B). Gök Mavililer bu beraberliklerin dördünde üst tura çıkmayı başarırken; üç eşleşmeyi seri penaltılar sonucunda kaybetti.
Oynadığı son 30 maçı kaybetmeyen İtalya (25G 5B),tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.
Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez eleme turlarına kalmayı başaran Avusturya, büyük turnuvalarda en son 1954 Dünya Kupası'nda bu aşamalarda boy gösterdi.
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