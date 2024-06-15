İtalya Başbakanı Meloni: Aksini düşünenler olsa da Ukrayna’yı desteklemeye devam etmek istiyoruz

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ev sahipliği yaptıkları G7 Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'ya olan desteklerini daha da güçlendirdiklerini bildirdi.

Almanya, ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) liderlerini dönem başkanı İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde bir araya getiren 50. G7 Liderleri Zirvesi'nin ardından ev sahibi Başbakan Meloni, basın toplantısı düzenledi.

Meloni, ev sahipliği yaptıkları bu G7 Liderler Zirvesi’nin kendileri açısından başarılı geçtiğini belirterek, sonuç bildirisinde somut taahhütler ortaya koyduklarını ifade etti.

Meloni, Ukrayna'ya sağlanacak 50 milyar dolarlık yeni kredinin Avrupa tarafından finanse edilmediğini, ABD, Kanada, İngiltere ve Japonya’nın katılmasının söz konusu olduğunu aktardı. Başbakan, halihazırda dondurulan Rus varlıklarının Avrupa’da olduğuna dikkati çekerek, Avrupa’nın buna garanti mekanizmasını belirleyerek destek verdiğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşında, Kiev'e desteklerini sürdürme niyetinde olduklarını dile getiren Meloni, "G7, Rusya'nın saldırgan savaşı nedeniyle tehlikeye atılan hukuka dayalı uluslararası kurallar sistemini savunma konusundaki birleşik kararlılığını yineliyor. Aksini düşünenler olsa da Ukrayna’yı desteklemeye devam etmek istiyoruz ve 360 derece taahhütle eylem planlarımızı güçlendirmeyi seçtik." dedi.

Meloni, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri, İsrail’in başlatmadığını savunarak, "Artık barış için çalışmalıyız, bu da diyalog anlamına gelir. İsrail’in güvende olma ve barış içinde yaşama hakkını ve Filistinlilerin barış içinde yaşayabilecekleri kendi devletlerine sahip olma hakkını tanıyarak barış için çalışmalıyız. Bu sorunu çözmenin tek yoludur. Bizim işimiz de diyalog kurmaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerisinin sorulması üzerine Meloni, "Bana gerçek bir adımdan ziyade bir propaganda hamlesi gibi geliyor." yanıtını verdi.

Meloni, "Bazılarının umduğunun veya öngördüğünün aksine G7, Batı'da dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karları Kiev lehine kullanmaya yönelik anlaşmayla Ukrayna’ya olan desteğini güçlendirdi." diye konuştu.

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İtalya'nın İsrail'e silah satışını durdurup durmaması konusundaki görüşü sorulan Melon, "İsrail, Hamas'ın tuzağına düşmüş görünüyor. Hamas'ın kendisini izole etmeye yönelik bir tuzağına düşmüş ve bu işliyor gibi görünüyor. Biz, onun güvenliği için çalışıyoruz, İtalya bunu yapmakta." cevabını verdi.

Meloni, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları süresince ateşkes olması talebinin de Fransa’dan geldiğini ve bunu oybirliğiyle kabul ettiklerini aktardı.

Hint-Pasifik'teki durumu da ele aldıklarını anlatan Meloni, "Çin'e bir mesaj vermek istedik. Diyaloğa açığız ancak şirketlerimiz eşit şartlarda rekabet edebilmelidir." diye konuştu.