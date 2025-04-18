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        Haberler Dünya İtalya Başbakanı Meloni'den Elon Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti | Dış Haberler

        İtalya Başbakanı Meloni'den Elon Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti

        ABD Başkanı Trump ile dün Washington'da görüşen İtalya Başbakanı Meloni, görüşmeler sırasında Musk ile bir araya geldiği anları paylaştı. Meloni paylaşımında, "Arkadaşımı Washington'da tekrar görmek beni mutlu etti" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 14:23 Güncelleme: 18.04.2025 - 14:25
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        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
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        ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Georgia Meloni dün akşam Beyaz Saray'da bir araya geldi.

        İtalya Başbakanı Meloni, görüşmeler sırasında dünyanın en zengin insanı, Space X, Tesla ve X'in CEO'su ve Trump'ın yakın müttefiki Elon Musk ile bir araya geldiği anları paylaştı.

        Meloni paylaşımında, "Arkadaşımı Washington'da tekrar görmek beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

        BU KARE GÜNDEM OLMUŞTU

        Diğer yandan, Meloni ve Musk'ın Eylül ayında ABD'de de bir araya geldikleri ödül töreninde çekilen fotoğrafı gündem olmuştu. Musk, Meloni'ye Küresel Vatandaş Ödülü'nü takdim ettiği sırada samimi bir şekilde görüntülenmiş, ikilinin birbirlerine baktığı fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu.

        Musk, etkinlikte sahneye davet ettiği Meloni için "İçi dışından da güzel" açıklamasını yapmış, iki isim sahnede sarılırken Meloni de Musk için "değerli bir deha" ifadelerini kullanmıştı.

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