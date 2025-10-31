İtalya basınından Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

İtalya Serie A’nın 9’uncu haftasında Inter sahasında Fiorentina’yı 3-0 ile geçerek zirve takibine devam etmişti. Mavi-siyahlı ekipte, attığı 2 golle galibiyette başrol oynayan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.

Bu sezon, Inter formasıyla çıktığı 10 maçta; 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen milli futbolcu, Lautaro Martinez ile takımın en skorer ismi konumunda. ‘Hiç bu kadar formda olmamıştı’ başlığıyla yayımlanan analizde, yıldız oyuncunun hem oyun kurma hem de skor katkısı açısından kariyerinin zirvesinde olduğu ifade edildi.