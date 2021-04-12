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HaberlerDünyaAŞIYA MAFYA MÜDAHALESİ! Son dakika: İtalya'da aşı tedarikinde 'mafya' soruşturması - Haberler
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İtalya'da aşı tedarikinde 'mafya' soruşturması

Aşı kampanyasının yavaşlığı nedeniyle eleştirilen İtalyan'da, parlamenter Antimafya Komisyonu, ülkenin güney bölgelerinde mafyanın aşı tedarikine müdahale ettiği konusunda endişe duyduklarını açıkladı.

AŞIYA MAFYA MÜDAHALESİ! Son dakika: İtalya'da aşı tedarikinde 'mafya' soruşturması - Haberler
İtalya'da aşı tedarikinde 'mafya' soruşturması
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DHA

Avrupa'da koronavirüs salgınının ilk tespit edildiği ülke olan İtalya'da aşı kampanyasının yavaşlığı nedeniyle eleştirilen Başbakan Mario Draghi hükümetine tepki büyüyor.

Ülke genelinde 12 milyondan fazla kişi aşı olurken, aşıların 4.2 milyonunun 80 yaş ve üzeri ; 1,2 milyonunun 70'li, 3.1 milyonunun ise sağlık görevlilerine uygulandığı ifade edildi. 'Diğer' grubunda yer alan kişilere ise 2.4 milyon aşı uygulandı.

"MAFYA AŞI TEDARİKİNE SIZDI"

İtalyan parlamenter Antimafya Komisyonu, ülkenin güney bölgelerinde suç örgütleri ve mafyanın aşı tedarik zincirine sızmış olabileceğini duyurdu.

Bu kapsamda 'diğer' grubunda yer alan kişilerden bazılarının mafya aracılığıyla ayrıcalık elde ederek yaş ve sağlık durumu fark etmeksizin aşı olabildikleri konusunda endişelerin arttığı bildirildi. Hükümet aşı tedarikinde mafyanın parmağı olabileceği iddialarının araştırıldığını kaydetti.

"AŞI VERİLERİNİ TESLİM EDİN" ÇAĞRISI

Antimafya Komisyonu Başkanı Nicola Morra, Sicilya'nın en güneydeki üç bölgesi olan Calabria ve Campania ile kuzeydeki Valle D'Aosta da dahil 4 bölgeye aşı verilerini teslim etmelerini ve aşıların kime yapılacağı konusunda 'nasıl öncelik belirlediklerini' açıklamalarını talep etti.

Geçtiğimiz ay, ülkede yeni kurulan Mario Draghi hükümeti, koronavirüsle mücadele kampanyasında değişiklik işareti vererek pandemi krizini yönetmekten sorumlu Covid Özel Komiseri Domenico Arcuri'yi görevden almıştı.

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