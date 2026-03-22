İtalya'da çığ düştü: 2 kişi öldü!
İtalya'nın Alto-Adige Bölgesi'ndeki Ridanna Vadisi'nde çığ düştü. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı açıklandı
Giriş: 22.03.2026 - 10:10
DHA'nın haberine göre İtalya'nın kuzeyindeki Alto-Adige Bölgesi'nde bulunan Ridanna Vadisi'nde yerel saatle 11.40’ta meydana gelen çığ sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
