İtalya'da Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın, yeniden kül ve lav püskürttüğü belirtildi. Yanardağ, gece boyunca yoğun şekilde kül ve lav püskürttü.
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın, yeniden kül ve lav püskürttüğü belirtildi.
Etna Yanardağı'nın aktif kraterlerinden olan güneydoğu kraterinde önceki gün başlayan volkanik hareketliliğin dün öğle saatlerine kadar devam ettiği bildirildi.
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi, bölgeden geçen uçaklar için gece saatlerinde 'kırmızı kodlu' bir uyarı yayınladı, fakat daha sonra bu uyarıyı kademeli olarak 'sarı'ya düşürdü.
Kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda bu son volkanik faaliyet, nisan ayındaki ikinci, son 15 gündeki dördüncü aktivite olarak kayıtlara geçti.
Yanardağda bu yıl şubat ayında da yoğun volkanik faaliyet gözlemlenmişti.