İtalya'da Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi, bölgeden geçen uçaklar için gece saatlerinde 'kırmızı kodlu' bir uyarı yayınladı, fakat daha sonra bu uyarıyı kademeli olarak 'sarı'ya düşürdü.