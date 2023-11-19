İtalya'da gündem Kenan Yıldız: Almanya'nın dünyasını kararttı!

İtalyan spor basınının önde gelen gazetelerinden Tuttosport, Kenan Yıldız'ın dünkü performansıyla ilgili "Yıldız, Almanya'nın dünyasını kararttı" başlığını atarken, attığı gol ve dilini çıkararak yaptığı gol sevincinin eski İtalyan golcü Alessandro Del Piero'yu hatırlattığını yazdı.

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Gazetenin haberinde, "A Milli Takım'da ilk maçına çıkan Kenan Yıldız, ilk golünü de hemen buldu. Ve ne güzel bir gol. Dar bir açıdan, üst köşeye sağ ayakla çekilen güçlü ve isabetli bir şut." ifadesi kullanıldı.