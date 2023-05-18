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İtalya'da sel felaketinde en az 8 kişi hayatını kaybetti! F1 Emilia Romagna Grand Prix'si iptal edildi

İtalya'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel sebebiyle en 8 kişi hayatını kaybetti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu hafta sonu düzenlenmesi planlanan Emilia Romagna Grand Prix'si, ülkedeki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

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  • İtalya'da sel felaketinde en az 8 kişi hayatını kaybetti! F1 Emilia Romagna Grand Prix'si iptal edildi

    İtalya'nın orta kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
  • İtalya'da sel felaketinde en az 8 kişi hayatını kaybetti! F1 Emilia Romagna Grand Prix'si iptal edildi

    Denizcilik ve Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci, Emila Romagnayı vuran sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, Bölgedeki tüm nehirlerin taştığını ve 24 beldenin sular altında kaldığını belirtti.
  • İtalya'da sel felaketinde en az 8 kişi hayatını kaybetti! F1 Emilia Romagna Grand Prix'si iptal edildi

    1,5 YILDA YAĞMASI GEREKEN YAĞIŞ...

    Musumeci, bölgeye 1,5 yılda yağması gereken yağış miktarının son 36 saat içerisinde düştüğü bilgisini paylaştı. Bölgesel tren seferlerinin durduğunu ifade eden Musumeci, bölge halkına da bulundukları yerden ayrılmamaları çağrısı yaptı.
  • İtalya'da sel felaketinde en az 8 kişi hayatını kaybetti! F1 Emilia Romagna Grand Prix'si iptal edildi

    Japonya'daki G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yolda olan Başbakan Giorgia Meloni'nin, hükümet olarak Emilia Romagna'daki durumu yakından takip ettikleri ve bölgede gerekli olması halinde acil önlemlerin alınması konusunda hazır oldukları mesajını gönderdiği bildirildi.
  • İtalya'da sel felaketinde en az 8 kişi hayatını kaybetti! F1 Emilia Romagna Grand Prix'si iptal edildi

    Bu arada, bölgede 50 bin kişiye elektrik verilemediği basına yansıdı.
  • İtalya'da sel felaketinde en az 8 kişi hayatını kaybetti! F1 Emilia Romagna Grand Prix'si iptal edildi

    Bölgedeki tüm nehir ve derelerin şiddetli yağış sonucu taştığı aktarılırken Faenza, Cesena ve Riccione gibi kentlerde cadde ve sokakların sular altında kaldığı görüldü.
  • İtalya'da sel felaketinde en az 8 kişi hayatını kaybetti! F1 Emilia Romagna Grand Prix'si iptal edildi

    BAZI BÖLGELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

    Bölgede iletişimde ciddi aksaklılar olduğu, pek çok yerde elektrik kesintilerinin yaşandığı ve durumu kritik bazı yerlerde okullarda eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.
  • İtalya'da sel felaketinde en az 8 kişi hayatını kaybetti! F1 Emilia Romagna Grand Prix'si iptal edildi

    F1  İPTAL EDİLDİ

    Diğer yandan, Formula 1 yönetimi, Emilia Romagnadaki sel felaketi dolayısıyla 19-21 Mayısta Imolada yapılması gereken Emilia Romagna Grand Prixsinin iptal edildiğini açıkladı.
  • İtalya'da sel felaketinde en az 8 kişi hayatını kaybetti! F1 Emilia Romagna Grand Prix'si iptal edildi

    F1'den yapılan açıklamada, en az 8 kişinin ölümüne ve 5 bin kişinin Emilia Romagna bölgesinden tahliye edilmesine yol açan sel nedeniyle, yerel otoriteler ve organizatörler arasında toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.
  • İtalya'da sel felaketinde en az 8 kişi hayatını kaybetti! F1 Emilia Romagna Grand Prix'si iptal edildi

    Ülkede Emilia-Romagna bölgesi mayıs başında da şiddetli yağışların yol açtığı sellerden etkilenmiş, sel ve toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetmişti.
  • İtalya'da sel felaketinde en az 8 kişi hayatını kaybetti! F1 Emilia Romagna Grand Prix'si iptal edildi
  • İtalya'da sel felaketinde en az 8 kişi hayatını kaybetti! F1 Emilia Romagna Grand Prix'si iptal edildi

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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