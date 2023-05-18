Japonya'daki G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yolda olan Başbakan Giorgia Meloni'nin, hükümet olarak Emilia Romagna'daki durumu yakından takip ettikleri ve bölgede gerekli olması halinde acil önlemlerin alınması konusunda hazır oldukları mesajını gönderdiği bildirildi.