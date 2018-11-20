Roma formasıyla yakaladığı çıkışın ardından birçok kulübün radarına giren Cengiz Ünder için İngiltere'de yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan Calciomercato sitesi, ismi daha önce Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Bayern Münih ile anılan 21 yaşındaki futbolcunun Arsenal'e transfer olacağını ileri sürdü.

Milli futbolcu için 60 milyon euro bonservis bedelini ödeyecek olan Arsenal'in ocak ayında imzaları attıracağı belirtildi.

Haberde; Roma'nın 13.4 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Cengiz'in Arsenal'e satışı konusunda zorluk çıkarmayacağı da ifade edildi.

Bu sezon Roma formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı.

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