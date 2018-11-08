Isoardi'nin ayrılıklarını sosyal medyada yatak odasında çekilen bir fotoğrafla duyurması, mevkisi gereği Salvini'nin eleştirilmesine neden olmuştu. Salvini Facebook, Instagram ve Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Afrika'da göç ve güvenlikle ilgili yoğun bir iş günü geçirdim ama beni İtalya'dan başka bir şey için aradılar. Terbiyem, karakterim ve saygım gereği özel hayatımı asla ortalığa dökmedim ve bunu yapmaya şimdi başlamayacağım, İtalyanlar bununla ilgilenmiyor. Sevdim, bağışladım, elbette bazı hatalarım da olmuştur ama sonuna kadar inandım. Ne yazık ki birilerinin başka öncelikleri vardı. Hayatta başarılar dilerim. Sizi seviyorum dostlarım." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl, Isoardi'nin başka biriyle öpüşürken çekilen fotoğrafları magazin dergisi Chi'de yayınlanmıştı. Salvini-Isoardi çiftinin o dönemde ayrılıp yeniden birleştiği iddia ediliyordu.

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