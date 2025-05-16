Roma- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Roma, Milan'ı konuk ediyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Roma, sezonu 4. sırada bitirmek istiyor. Öte yandan bu sezon beklentilerin altında performans gösteren Milan zorlu deplasmanda kazanarak gelecek sezon Avrupa'da yer almayı hedefliyor. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverler karşılaşmaya dair detayları araştırıyor. Peki, Roma- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Roma- Milan maçı için geri sayım başladı. Önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almak isteyen iki takım kıyasıya mücadele edecek. Roma 63 puanla 6. sırada olurken, Lazio ve Juventus 64'er puanla önlerinde yer alıyor. Öte yandan 60 puanlı Milan 8. sırada bulunuyor. Peki, "Roma- Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
ROMA- MİLAN MAÇI NE ZAMAN?
Roma- Milan maçı 18 Mayıs Pazar günü 21.45'te oynanacak.
ROMA- MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Stadio Olimpico'da oynanacak kritik mücadele S Sport'dan canlı yayınlanacak.