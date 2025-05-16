Roma- Milan maçı için geri sayım başladı. Önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almak isteyen iki takım kıyasıya mücadele edecek. Roma 63 puanla 6. sırada olurken, Lazio ve Juventus 64'er puanla önlerinde yer alıyor. Öte yandan 60 puanlı Milan 8. sırada bulunuyor. Peki, "Roma- Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...