Fiorentina- Juventus maçına sayılı saatler kaldı. Lig'in en çok berabere kalan takımı olan Juventus 52 puanla dördüncü olarak yer aldı. Öte yandan ligdeki son 5 maçında sadece bir kez kazanan Fiorentina dokuzuncu basamakta bulundu. Maçın başlama saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair detaylar araştırma konusu oldu. Peki, Fiorentina- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...