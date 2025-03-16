Fiorentina- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Serie A'nın 29. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Juventus, Fiorentina'ya konuk oluyor. Lig'de 52 puanla 4. sırada olan Juventus, zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Öte yandan 45 puanla 9. sırada bulunan Fiorentina, Juventus karşısında puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki, Fiorentina- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fiorentina- Juventus maçına sayılı saatler kaldı. Lig'in en çok berabere kalan takımı olan Juventus 52 puanla dördüncü olarak yer aldı. Öte yandan ligdeki son 5 maçında sadece bir kez kazanan Fiorentina dokuzuncu basamakta bulundu. Maçın başlama saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair detaylar araştırma konusu oldu. Peki, Fiorentina- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
FİORENTİNA- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Fiorentina- Juventus maçı 16 Mart Pazar (bu akşam) 20.00'de oynanacak.
Stadio Artemio'da oynancak zorlu mücadele S Sport Plus ve dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Bu sezon sergilediği büyülü performansla dikkatleri çeken Kenan Yıldız Thiago Motta'nın en önemli kozlarından biri. Lig genelinde ilk 11'de forma şansı bulan Kenan, Fiorentina karşısında da sahada olacak.