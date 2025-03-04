İtalya Serie A Ligi'nde 27. haftanın görünümü

İtalya Serie A Ligi'nde 27. hafta, Juventus ve Verona ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.

Juventus evindeki karşılaşmada, rakibi Verona kulübünü 2-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 52'ye yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Verona ise 26 puanda kaldı.

Milan, kendi sahasında oynanan maçta rakibi Lazio'a karşı direnç gösteremedi ve 2-1 mağlup olarak puan kaybetti. Bu mücadale sonunda Lazio puanını 50'a yükseltirken, Milan 41 puanda kaldı.

Napoli, kendi sahasındaki zorlu maçta rakibi Inter ile ev sahipliği avantajını kullanamayarak 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Aldığı 1 puanla Napoli toplam puanını 57'ye çıkarırken, konuk ekip Inter Napoli ile girdiği bu zorlu mücadeleden 1 puanla dönerek puanını 58'e yükseltmeyi başardı.

Zorlu deplasman mücadelesinde Inter, rakibi Napoli ile karşılaşarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Inter 58 puana ulaşırken Napoli ise 57 puana yükseldi.

Fiorentina, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Lecce'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Fiorentina puanını 45'e yükseltti.

Atalanta ile Venezia ligin 27. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Atalanta 55 puana ulaşırken, Venezia ise 18 puana yükseldi.

Zorlu karşılaşmada ev sahibi Udinese, rakibi Parma takımını 1-0 geçmeyi başardı.

Torino, deplasmanda Monza'yı 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Ligin bu haftasında Bologna ile Cagliari karşı karşıya geldi.

İtalya Serie A Ligi'nin 27. haftasında Genoa ile Empoli arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

Ligin bu haftasında Roma ile Como karşı karşıya geldi.