İtalya Serie A Ligi'nde 14. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

Juventus'u konuk ettiği İtalya Serie A Ligi maçında 2-1 galip gelen Napoli, bu sonuçla puanını 31'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Juventus ise haftayı 23 puan ile noktaladı.

Inter, kendi evinde Como'nu 4-0 mağlup ederek toplam puanını 30'a çıkardı; konuk ekip Como ise haftayı 24 puanda tamamladı.

Milan, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Torino'nu etkili oyunuyla 3-2 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 31 puana ulaştı.

Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Napoli, Juventus'u 2-1 yenerek toplamda 23 puana yükseldi.

Ligin 14. haftasında Sassuolo ile Fiorentina karşılaştı. Sassuolo rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Verona, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Atalanta'yı 3-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Verona puanını 9'a yükseltti.

Cremonese, ligin 14. haftasında Lecce'yi konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 2-0.

Cagliari, evindeki mücadelede rakibi Roma'yı etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Cagliari puanını 14'e yükseltti.