İtalya Serie A Ligi'nde 14. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İtalya Serie A Ligi'nde 14. haftanın sonuçları ve puan durumu
İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 14. hafta heyecanı sürüyor. Inter, Napoli, Juventus ve Milan üç puanın sahibi oldu. İtalya Serie A Ligi'nde 14. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.
İtalya Serie A Ligi'nin 14. haftasının final maçında Torino-Milan takımları karşı karşıya geldi.
Juventus'u konuk ettiği İtalya Serie A Ligi maçında 2-1 galip gelen Napoli, bu sonuçla puanını 31'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Juventus ise haftayı 23 puan ile noktaladı.
Inter, kendi evinde Como'nu 4-0 mağlup ederek toplam puanını 30'a çıkardı; konuk ekip Como ise haftayı 24 puanda tamamladı.
Milan, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Torino'nu etkili oyunuyla 3-2 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 31 puana ulaştı.
Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Napoli, Juventus'u 2-1 yenerek toplamda 23 puana yükseldi.
Ligin 14. haftasında Sassuolo ile Fiorentina karşılaştı. Sassuolo rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Verona, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Atalanta'yı 3-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Verona puanını 9'a yükseltti.
Cremonese, ligin 14. haftasında Lecce'yi konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 2-0.
Cagliari, evindeki mücadelede rakibi Roma'yı etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Cagliari puanını 14'e yükseltti.
İtalya Serie A Ligi'nin 14. haftasında Lazio ile Bologna arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.
Zorlu deplasmanda Parma ev sahibi rakibi Pisa 'i 1-0 mağlup etti.
Zorlu deplasmanda Genoa ev sahibi rakibi Udinese'yi 2-1 mağlup etti.