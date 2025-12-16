Habertürk
        İtalya Serie A Ligi'nde 14. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 14. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 14. hafta heyecanı sürüyor. Inter, Napoli, Juventus ve Milan üç puanın sahibi oldu. İtalya Serie A Ligi'nde 14. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:30
        İtalya Serie A Ligi'nde 14. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
        İtalya Serie A Ligi'nin 14. haftasının final maçında Torino-Milan takımları karşı karşıya geldi.

        Juventus'u konuk ettiği İtalya Serie A Ligi maçında 2-1 galip gelen Napoli, bu sonuçla puanını 31'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Juventus ise haftayı 23 puan ile noktaladı.

        Inter, kendi evinde Como'nu 4-0 mağlup ederek toplam puanını 30'a çıkardı; konuk ekip Como ise haftayı 24 puanda tamamladı.

        Milan, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Torino'nu etkili oyunuyla 3-2 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 31 puana ulaştı.

        Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Napoli, Juventus'u 2-1 yenerek toplamda 23 puana yükseldi.

        Ligin 14. haftasında Sassuolo ile Fiorentina karşılaştı. Sassuolo rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Verona, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Atalanta'yı 3-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Verona puanını 9'a yükseltti.

        Cremonese, ligin 14. haftasında Lecce'yi konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 2-0.

        Cagliari, evindeki mücadelede rakibi Roma'yı etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Cagliari puanını 14'e yükseltti.

        İtalya Serie A Ligi'nin 14. haftasında Lazio ile Bologna arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Zorlu deplasmanda Parma ev sahibi rakibi Pisa 'i 1-0 mağlup etti.

        Zorlu deplasmanda Genoa ev sahibi rakibi Udinese'yi 2-1 mağlup etti.

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 14. Haftanın Sonuçları
        06.12.2025 17:00
        Sassuolo
        3
        Fiorentina
        1
        İY(2-1)
        06.12.2025 20:00
        Inter
        4
        Como
        0
        İY(1-0)
        06.12.2025 22:45
        Hellas Verona
        3
        Atalanta
        1
        İY(2-0)
        07.12.2025 14:30
        Cremonese
        2
        Lecce
        0
        İY(0-0)
        07.12.2025 17:00
        Cagliari
        1
        Roma
        0
        İY(0-0)
        07.12.2025 20:00
        Lazio
        1
        Bologna
        1
        İY(1-1)
        07.12.2025 22:45
        Napoli
        2
        Juventus
        1
        İY(1-0)
        08.12.2025 17:00
        Pisa
        0
        Parma
        1
        İY(0-1)
        08.12.2025 20:00
        Udinese
        1
        Genoa
        2
        İY(0-1)
        08.12.2025 22:45
        Torino
        2
        Milan
        3
        İY(2-1)

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 14. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Milan
        		14 9 4 1 31 11
        2
        Napoli
        		14 10 1 3 31 10
        3
        Inter
        		14 10 0 4 30 19
        4
        Roma
        		14 9 0 5 27 7
        5
        Bologna
        		14 7 4 3 25 11
        6
        Como
        		14 6 6 2 24 8
        7
        Juventus
        		14 6 5 3 23 4
        8
        Sassuolo
        		14 6 2 6 20 2
        9
        Cremonese
        		14 5 5 4 20 1
        10
        Lazio
        		14 5 4 5 19 5
        11
        Udinese
        		14 5 3 6 18 -7
        12
        Atalanta
        		14 3 7 4 16 0
        13
        Cagliari
        		14 3 5 6 14 -5
        14
        Genoa
        		14 3 5 6 14 -6
        15
        Parma
        		14 3 5 6 14 -7
        16
        Torino
        		14 3 5 6 14 -12
        17
        Lecce
        		14 3 4 7 13 -9
        18
        Pisa
        		14 1 7 6 10 -9
        19
        Hellas Verona
        		14 1 6 7 9 -10
        20
        Fiorentina
        		14 0 6 8 6 -13

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 15. Hafta Maçları
        12.12.2025 22:45
        Lecce
        Pisa
        13.12.2025 17:00
        Torino
        Cremonese
        13.12.2025 20:00
        Parma
        Lazio
        13.12.2025 22:45
        Atalanta
        Cagliari
        14.12.2025 14:30
        Milan
        Sassuolo
        14.12.2025 17:00
        Fiorentina
        Hellas Verona
        14.12.2025 17:00
        Udinese
        Napoli
        14.12.2025 20:00
        Genoa
        Inter
        14.12.2025 22:45
        Bologna
        Juventus
        15.12.2025 22:45
        Roma
        Como
