        İtalya Serie A Ligi'nde 15. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 15. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 15. hafta maçları tamamlandı. Napoli, Inter ve Juventus üç puanın sahibi oldu. Milan puan kaybederek haftayı tamamladı. Ligde tamamlanan 15. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:30
        İtalya Serie A Ligi'nde 15. haftanın sonuçları ve puan durumu
        İtalya Serie A Ligi'nin 15. haftasının son maçında Roma ile Como karşı karşıya geldi.

        Roma, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Como'nu 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Roma puanını 30'a yükseltti.

        Zorlu mücadelede Milan kendi sahasında rakibi Sassuolo ile karşılaştı. 2-2 biten mücadelede kazanan çıkmazken Milan 32 ve rakibi konuk ekip Sassuolo ise 21 puan ile haftayı kapattı.

        Bologna'a ligin 15. haftasında konuk olan Juventus, rakibini 1-0 yenerek 26 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Bologna ise 25 puanda kaldı.

        Inter, 15. haftada Genoa'yı deplasmanda 2-1 yenerek 33 puana yükseldi, Genoa ise haftayı 14 puanla kapadı.

        Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Napoli, rakibi Udinese'e karşı 1-0 mağlup olarak puan kaybetti. Napoli'nin bu puan kaybı ile ev sahibi Udinese puanını 21'e yükseltirken Napoli 31 puanda kaldı.

        Ligin bu haftasında Lecce ile Pisa karşı karşıya geldi.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Torino, rakibi Cremonese takımını 1-0 geçmeyi başardı.

        Zorlu deplasmanda Lazio ev sahibi rakibi Parma'yı 1-0 mağlup etti.

        Ligin bu haftasında Atalanta ile Cagliari karşı karşıya geldi.

        Zorlu deplasmanda Verona ev sahibi rakibi Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 15. Haftanın Sonuçları
        12.12.2025 22:45
        Lecce
        1
        Pisa
        0
        İY(0-0)
        13.12.2025 17:00
        Torino
        1
        Cremonese
        0
        İY(1-0)
        13.12.2025 20:00
        Parma
        0
        Lazio
        1
        İY(0-0)
        13.12.2025 22:45
        Atalanta
        2
        Cagliari
        1
        İY(1-0)
        14.12.2025 14:30
        Milan
        2
        Sassuolo
        2
        İY(1-1)
        14.12.2025 17:00
        Fiorentina
        1
        Hellas Verona
        2
        İY(0-1)
        14.12.2025 17:00
        Udinese
        1
        Napoli
        0
        İY(0-0)
        14.12.2025 20:00
        Genoa
        1
        Inter
        2
        İY(0-2)
        14.12.2025 22:45
        Bologna
        0
        Juventus
        1
        İY(0-0)
        15.12.2025 22:45
        Roma
        1
        Como
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 15. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Inter
        		15 11 0 4 33 20
        2
        Milan
        		15 9 5 1 32 11
        3
        Napoli
        		15 10 1 4 31 9
        4
        Roma
        		15 10 0 5 30 8
        5
        Juventus
        		15 7 5 3 26 5
        6
        Bologna
        		15 7 4 4 25 10
        7
        Como
        		15 6 6 3 24 7
        8
        Lazio
        		15 6 4 5 22 6
        9
        Sassuolo
        		15 6 3 6 21 2
        10
        Udinese
        		15 6 3 6 21 -6
        11
        Cremonese
        		15 5 5 5 20 0
        12
        Atalanta
        		15 4 7 4 19 1
        13
        Torino
        		15 4 5 6 17 -11
        14
        Lecce
        		15 4 4 7 16 -8
        15
        Cagliari
        		15 3 5 7 14 -6
        16
        Genoa
        		15 3 5 7 14 -7
        17
        Parma
        		15 3 5 7 14 -8
        18
        Hellas Verona
        		15 2 6 7 12 -9
        19
        Pisa
        		15 1 7 7 10 -10
        20
        Fiorentina
        		15 0 6 9 6 -14

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 16. Hafta Maçları
        20.12.2025 20:00
        Lazio
        Cremonese
        20.12.2025 22:45
        Juventus
        Roma
        21.12.2025 14:30
        Cagliari
        Pisa
        21.12.2025 17:00
        Sassuolo
        Torino
        21.12.2025 20:00
        Fiorentina
        Udinese
        21.12.2025 22:45
        Genoa
        Atalanta
