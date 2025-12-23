İtalya Serie A Ligi'nde 15. haftanın sonuçları ve puan durumu

İtalya Serie A Ligi'nin 15. haftasının son maçında Roma ile Como karşı karşıya geldi.

Roma, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Como'nu 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Roma puanını 30'a yükseltti.

Zorlu mücadelede Milan kendi sahasında rakibi Sassuolo ile karşılaştı. 2-2 biten mücadelede kazanan çıkmazken Milan 32 ve rakibi konuk ekip Sassuolo ise 21 puan ile haftayı kapattı.

Bologna'a ligin 15. haftasında konuk olan Juventus, rakibini 1-0 yenerek 26 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Bologna ise 25 puanda kaldı.

Inter, 15. haftada Genoa'yı deplasmanda 2-1 yenerek 33 puana yükseldi, Genoa ise haftayı 14 puanla kapadı.

Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Napoli, rakibi Udinese'e karşı 1-0 mağlup olarak puan kaybetti. Napoli'nin bu puan kaybı ile ev sahibi Udinese puanını 21'e yükseltirken Napoli 31 puanda kaldı.

Ligin bu haftasında Lecce ile Pisa karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşmada ev sahibi Torino, rakibi Cremonese takımını 1-0 geçmeyi başardı.

Zorlu deplasmanda Lazio ev sahibi rakibi Parma'yı 1-0 mağlup etti.