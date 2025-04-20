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        Haberler Bilgi Spor İtalya Serie A: Milan- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Milan- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        İtalya Serie A'da Mian, Atalanta'yı konuk ediyor. Giuseppe Meazza'da oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Milan- Atalanta maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra Sergio Conceiçao'nun kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Milan- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 16:31 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:31
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        Serie A'nın 33. haftasında Milan ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin altında performans sergileyen Milan evinde Atalanta'yı yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde her iki teknik adamında kadro tercihi merak ediliyor. Peki, Milan- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Milan- Atalanta maçı hakkında detaylar...

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        MİLAN- ATALANTA MAÇI NE ZAMAN?

        Milan- Atalanta maçı 20 Nisan Pazar (bugün) 21.45'te oynanacak.

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        MİLAN- ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Giuseppe Meazza'da oynanacak kritik mücadele S Sport ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

        4

        MİLAN MUHTEMEL 11

        Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Fofana, Reijinders, Hernandez, Pulisic, Leao, Jovic

        5

        ATALANTA MUHTEMEL 11

        Carnesecchi, Toloi, Hien, Djimsiti, Cuadrado, Ederson, De Roon, Zappacosta, Pasalic, Retegui, Lookman

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