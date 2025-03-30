La Liga'nın 30. haftasında Napoli ile Milan karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda rakibi İnter'in üç puan arkasında ikinci bulunan Napoli, kritik karşılaşmadan galip gelmek istiyor. Antonio Conte'nin müsabakaya hangi kadro ile çıkacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Napoli- Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?