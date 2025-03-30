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        Haberler Bilgi Spor İtalya Serie A: Napoli- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Napoli- Milan muhtemel 11 - Futbol Haberleri

        Napoli- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İtalya Serie A'nın 30. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Napoli- Milan'ı konuk ediyor. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Napoli- Milan maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra teknik direktörlerin kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Napoli- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:22
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        La Liga'nın 30. haftasında Napoli ile Milan karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda rakibi İnter'in üç puan arkasında ikinci bulunan Napoli, kritik karşılaşmadan galip gelmek istiyor. Antonio Conte'nin müsabakaya hangi kadro ile çıkacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Napoli- Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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        NAPOLİ- MİLAN MAÇI NE ZAMAN?

        Napoli- Milan maçı 30 Mart Pazar (bugün) 21.45'te oynanacak.

        NAPOLİ- MİLAN CANLI SKOR İÇİN TIKLAYIN

        3

        NAPOLİ- MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak karşılaşma S Sport ve EXXEN üzerinden yayınlanacak.

        4

        NAPOLİ MUHTEMEL 11

        Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Lukaku, Raspadori

        5

        MİLAN MUHTEMEL 11

        Maignan, Walker, Thiaw, Gabbia, Hernandez, Bondo, Fofana, Pulisic, Rejinders, Leao, Abraham

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