Milan ile Inter'in karşılaşacağı İtalya Süper Kupa Finaline sayılı saatler kaldı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda iki takım arasındaki heyecan giderek artıyor. Taraftarlar büyük bir merakla beklerken, maçın yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati de ilgi odağı olmuş durumda. Peki, Inter - Milan karşılaşması hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, İtalya Süper Kupası finali detayları...