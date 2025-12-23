Habertürk
        İtalya Süper Kupası'nı Napoli kazandı! - Futbol Haberleri

        İtalya Süper Kupası'nı Napoli kazandı!

        İtalya Süper Kupası final maçında Napoli, Bologna'yı Neres'in iki golüyle 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 00:09 Güncelleme: 23.12.2025 - 00:09
        İtalya Süper Kupası'nı Napoli kazandı!
        İtalya Süper Kupa finalinde Bologna'yı 2-0 yenen Napoli, kupayı 3. kez müzesine götürdü.

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan finalde Napoli ile Bologna karşı karşıya geldi.

        Brezilyalı David Neres'in 39 ve 57. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup eden Napoli, İtalya Süper Kupa'yı kazanan taraf oldu.

        Napoli, 1990 ve 2014 yıllarının ardından kupada üçüncü şampiyonluğunu yaşadı.

