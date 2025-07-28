İtalya Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? İtalya’da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Telefon Kodu: +39 İtalya’nın uluslararası telefon kodu +39’dur. Yurtdışından İtalya’ya telefonla ulaşmak isteyenler bu kodu aramanın başında kullanır. Ardından bölgesel alan kodları gelir; bu kodlar genellikle sıfırla başlar ve bölgelere göre değişiklik gösterir. Örneğin Roma’nın alan kodu 06’dır. Bir Roma numarası +39 06 XXX XXXX şeklinde aranır. Cep telefonları ise sabit hatlardan bağımsız olarak farklı kodlarla başlar ve mobil operatörlere bağlıdır. Ülkede TIM, Vodafone, Wind Tre ve Iliad gibi birçok operatör hizmet vermektedir.

Plaka Kodu: Bölgesel İki Harfli Kısaltmalar ve Sayılar İtalya’da araç plakaları Avrupa Birliği standartlarında olup, plakaların sol tarafında mavi bir şerit üzerinde AB yıldızları ile birlikte ülke kodu “I” bulunur. Plakalar beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur.

Plakalar genellikle şu yapıya sahiptir:

İlk iki harf, aracın kayıtlı olduğu ilin kısaltmasıdır (örneğin, RM = Roma, MI = Milano).

Ardından rakamlar ve harfler gelir (örneğin RM 123 AB).

Bu sistem sayesinde araçlar, ait oldukları bölgeye göre kolaylıkla tanımlanabilir. Ayrıca ticari, geçici ve diplomatik araçlar için farklı plaka türleri ve renkleri kullanılır. Para Birimi: Euro (EUR) İtalya’nın resmi para birimi Euro’dur (EUR, €). 1999 yılında Euro’yu kabul eden İtalya, 2002’de ulusal para birimi Lira’yı tamamen kaldırarak Euro’yu resmen kullanmaya başlamıştır. Euro, hem madeni para hem de banknot olarak tedavüldedir. İtalya, Euro Bölgesi’nin kurucu üyelerinden biri olarak para politikalarını Avrupa Merkez Bankası ile ortak yürütür. Ülkede finans sektörü güçlüdür ve tüm ticari işlemler Euro üzerinden gerçekleşir. İnternet Alan Adı Uzantısı: .it İtalya’nın resmi internet alan adı uzantısı “.it” şeklindedir. Bu uzantı, İtalyan şirketleri, kamu kurumları, özel kuruluşlar ve bireyler tarafından kullanılır. “.it” alan adı tahsisi İtalyan Telekomünikasyon Kurumu (Registro.it) tarafından yapılmaktadır. Alan adı başvuruları genel olarak açıktır ve bireyler veya kuruluşlar tarafından kolaylıkla alınabilir. İtalya’da internet altyapısı gelişmiştir ve ülke genelinde yüksek hızlı geniş bant hizmetleri yaygındır.