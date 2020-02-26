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Haberlerİş-Yaşamİtalya'ya uçak seferleriyle ilgili flaş açıklama - Haberler

Bakan Turhan: İtalyaya uçuşların durudurulması söz konusu değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, koronavirüsün görüldüğü İtalya'ya uçuşların durdurulmasının söz konusu olmadığını söyledi. Turhan, "Sağlık Bakanlığımız konuyu devamlı takip ediyor. Onların bu süreci yönetmesine paralel olarak biz de hava trafiğini yönlendiriyoruz, belirliyoruz" dedi

İtalyaya uçak seferleri
HABERTURK.COM

Turhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.  "Koronavirüsün görüldüğü İtalya'ya uçuşların durdurulması söz konusu mu?" sorusuna Turhan, "Yok. Sağlık Bakanlığımız konuyu devamlı takip ediyor. Onların bu süreci yönetmesine paralel olarak biz de hava trafiğini yönlendiriyoruz, belirliyoruz." karşılığını verdi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağa yönelik soru üzerine Turhan, "Bunların hepsi sağlık önlemleri, vatandaşlarımızı koronavirüsünden koruma amaçlı alınan tedbirler." dedi.

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