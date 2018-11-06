İkilinin ayrılık iddiaları son günlerde sık sık konuşulurken, Isoardi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bu iddiaları doğruladı.

Fotoğrafta Isoardi'nin bornozla, Salvini'nin ise vücudunun bir kısmının çıplak olduğu görülen fotoğrafta Salvini'nin Isoardi'yi öptüğü görülüyor.

Isoardi bu fotoğrafı, "Aramızda yaşanmış olan gerçek aşka engin saygıyla. Teşekkürler Matteo" mesajıyla yayınladı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Isoardi'yi fotoğraf seçimi nedeniyle eleştirdi ve Salvini'nin temsil ettiği kurumlara saygısızlık teşkil ettiğini savundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise İtalya'da özellikle son bir hafta içinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan can kayıplarını hatırlatarak, "Sel sularının altında hala cesetler varken bunlar gülerek ve sıcak yataklarından selfie paylaşıyor. Hiçbir şeye ve hiç kimseye saygıları yok" gibi eleştirilerde bulundu.

Elisa Isoardi'nin paylaşımı, muhalefetteki Demokratik Parti'den de tepki çekti.

Demokratik Parti'den milletvekili Alessia Morani, "İtalya kötü hava koşulları ve kaçak yapılaşma kurbanlarına ağlarken Isoardi bize bir otel odasında yatakta yarı çıplak Salvini'yi gösteriyor. Temptation Island'daki (Baştan Çıkarma Adası adında bir reality şovu) bir yarışmacıdan değil İÇİŞLERİ BAKANI'ndan bahsediyoruz" dedi.

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