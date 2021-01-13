İtalya’da bir kadını, maskesini zorla indirip öpen erkeğe 1 yıl 4 ay hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

İtalya’da bir kadını, maskesini zorla indirip öpen erkeğe 1 yıl 4 ay hapis cezası

İtalya'da bir kadını, maskesini indirip öpen erkek, cinsel saldırıdan suçlu bulundu ve 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

BBC TÜRKÇE

İtalya'da bir kadını, maskesini zorla indirip öpen erkek, cinsel saldırıdan suçlu bulundu ve 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Roma'daki Termini tren istasyonunda geçen yıl Ağustos ayında yaşanan olayda, seyyar satıcılık yapan 30 yaşındaki I.B., trenden indikten sonra yakınlarını bekleyen bir kadına yaklaştı.

Önce kadına kartpostal satmaya çalışan I.B., kadının bunu reddetmesinin ardından onu maskesini indirerek dudaklarından öptü ve hızla uzaklaştı.

Kamera kaydıyla mahkum edildi

İsmi açıklanmayan kadın bağırarak yardım istedi ve istasyondaki güvenlik güçlerine cinsel saldırıya uğradığını, koronavirüs kapmaktan da korktuğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

Roma merkezli ulusal gazete Il Messaggero'nun haberine göre kaçmaya çalışırken yakalanan I.B gözaltına alındı.

Suçlamaları reddeden I.B. kadına yalnızca kartpostal satmaya çalıştığını iddia etti. Ancak tutuklanması sonrası yargılandı ve kapalı devre video kayıtlarının da incelenmesiyle cinsel saldırıdan mahkum edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'nin başkenti Washington DC'de 24 Ocak'a kadar "acil durum" ilan edildi
BBCABD'nin başkenti Washington DC'de 24 Ocak'a kadar ...
ABD Küba'yı tekrar "terörü destekleyen ülkeler" listesine aldı
BBCABD Küba'yı tekrar "terörü destekleyen ülkeler" ...
Dağlık Karabağ'daki ateşkes sonrası Aliyev ve Paşinyan ilk kez bir araya geliyor
BBCDağlık Karabağ'daki ateşkes sonrası Aliyev ve ...
Donald Trump'ı bu hafta neler bekliyor?
BBCDonald Trump'ı bu hafta neler bekliyor?
KAOS: ABD Kongresi'nde yaşananları anlattı: Demokrasinin kutsal evi ateş altındaydı! - ABD son durum!
BBCABD Kongresi'ndeki kaosu görgü tanığı anlattı!
EN ACI TEDAVİ! Son dakika: Annesinin ölümünü izleyerek tedavi oldu
BBCCovid ile mücadele eden kadın, yanındaki yatakta ...
Son dakika! Eski bakanlar harekete geçti: Trump'a uymayın
BBCABD ordusuna Trump çağrısı!
ABD’de Georgia senatörlük seçimleri Biden için neden kritik önemde, seçimden ne bekleniyor?
BBCABD’de Georgia senatörlük seçimleri Biden için neden ...
İngiltere basınında '3. sokağa çıkma kısıtlaması' dönemi: 'En başa geri döndük'
BBCİngiltere basınında '3. sokağa çıkma kısıtlaması' ...
Güney Kore'de ilk kez ölüm oranı doğumları geçti
BBCGüney Kore'de ilk kez ölüm oranı doğumları geçti