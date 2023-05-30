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İtalya’da gölde batan teknede istihbarat ajanları öldü

İtalya’da geçen hafta sonu bir gölde batan teknede 2 İtalya gizli servis ajanı, emekli bir İsrail güvenlik görevlisi ajanı ile bir Rus kadın hayatını kaybetti. İtalya basınına göre olumsuz hava koşulları sonrası batan teknede 20 kadar istihbarat görevlisi bulunuyordu.

İtalya’da gölde batan teknede istihbarat ajanları öldü
BBC TÜRKÇE
EPAEPA

İtalya’da geçen hafta sonu bir gölde batan teknede 2 İtalya gizli servis ajanı, emekli bir İsrail güvenlik görevlisi ajanı ile bir Rus kadın hayatını kaybetti. İtalya basınına göre olumsuz hava koşulları sonrası batan teknede 20 kadar istihbarat görevlisi bulunuyordu.

Geçen Pazar akşamı, kuzeydeki Maggiore Gölü’nde 24 kişiyi taşıyan bir tekne batmış ve olayda 4 kişi hayatını kaybetmişti. İlk haberlerde, batan ‘’Good…uria’’ isimli teknede bir doğum günü kutlaması yapan turistlerin bulunduğu belirtiliyordu.

Ancak dün akşamdan itibaren, teknedekilerin istihbarat görevlisi olduğu yönünde haberler çıkmaya başladı.

Olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri Claudio Alonzi (62), Tiziana Barnobi (53), Anya Bozhkova (50) ve Shimoni Erez (54) olarak açıklandı.

İtalya basınına göre Alonzi-Barnobi çiftinin İtalya dış istihbarat servisinde (Aise) görevli oldukları belirlendi.

Erez de İsrail güvenlik güçlerinden emekliydi. Rus vatandaşı Bozhkova’nın ise geminin sahibinin eşi olduğu belirtiliyor.

Teknede istihbarat görevlilerinin olduğunu ilk olarak dün akşam İtalyan haber ajansı Agi duyurdu.

Ajans, hayatını kaybedenlerden ikisinin İtalyan gizli servis üyesi olduklarını ve teknede İsrail devlet yetkililerinin de bulunduğunu yazdı.

Ülkenin en büyük gazetelerinden La Repubblica da bu sabah, "Maggiore Gölü'nde batan teknenin gizemi: Gemide 20 İtalyan ve İsrail istihbarat ajanı vardı" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, "Trajedi başka bir boyuta taşınıyor: Sadece bir gemi kazası ve bir katliam değil, çünkü 4 kurbandan 3’ü ve hayatta kalan 19 kişiden 18’i basit Pazar gezginleri değil, kimisi hala görevde kimisi eski istihbarat ajanlarıydı’’ ifadeleri yer aldı.

Gazeteye göre olaydan kurtulan 10 kişi dün sabah bir askeri uçakla İsrail’e gitti.

İtalyanlar ise "acil servisten ve otellerinden hızla tahliye edildi ve burada kaldıklarına dair iz bırakılmadı’".

Kamu yayıncısı Rai de hayatını kaybeden Anya Bozhkova’nın, teknenin sahibinin eşi olduğunu belirtti.

Rai’ye göre Bozhkova, batan teknede İtalyan eşi Carlo Carminati ile birlikte yaşıyordu.

Haberlere göre batan teknenin yolcu kapasitesi 15 kişiydi.

Teknenin Pazar akşam saatlerinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur sonrası batmasıyla ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı.

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