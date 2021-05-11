İtalya’dan Avrupa Birliği'ne teklif

Reuters

İtalya’nın La Repubblica gazetesinin salı günü yayımladığı habere göre, İtalya hükûmetinin, kıyısındaki sığınmacı teknelerinin ve sığınmacıların bölgeyi terk etmesi için AB'nin Libya’ya ödeme yapmasını isteyecek.

İtalya’nın bu teklifi 400’e aşkın sığınmacının Lampedusa adasına gelmesiyle ardından geldi. İtalya bu sayede sığınmacıların ülkeye girişini engellemeyi amaçlıyor.

İtalyan gazetesinde çıkan haberde, İtalya Başbakanı Mario Draghi’ni 24-25 Mayıs'ta yapılacak zirvede bu teklifi AB’ye götürecek.

Reuters’ın yorum talebine henüz cevap vermeyen İtalya Başbakanı Mario Draghi, uzun süredir İtalya’nın aşırı sağcı Lig Partisi'nin göçmen karşıtı politikalarının baskısı altında.

İtalya, 2019’da Avrupa devletleriyle birlikte bir plan kabul etmişti ancak çözüm sağlanmadı. İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2021'in başından 10 Mayıs aralığını kapsayan süreçte 13.000 sığınmacının İtalya kıyılarına geldiğini ve geçen yıl aynı dönemde 4.184 olan sayının 2021’de daha yükseldiği belirtiliyor.

İtalya’nın bu teklifi, Brüksel’de 2015’te düzenlenen zirvede AB-Türkiye mutabakatında Türkiye’de geçici koruma statüsünde olan Suriyeli sığınmacılar için AB tarafından oluşturulan fona benzetildi.

Avrupa’da göçmen karşıtı partilerin yükselişiyle birlikte bölgede bu çizgideki politikalar uygulanıyor. İtalya’da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini 2019 yılında, göçmenleri kurtarma gemisin engelleme girişimiyle 147 kişinin bulunduğu geminin İtalya’ya bağlı Lampedusa adasına yanaşmasına izin vermemiş ve göçmenleri üç hafta boyunca denizde tuttuğu gerekçesiyle İtalyan mahkemesince yargılanması kararlaştırıldı.