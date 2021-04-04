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İtalyan restoran sahibine yanlışlıkla Trump yaptırımları uygulandı

İtalya'da pizza restoranı sahibi Alessandro Bazzoni, isim benzerliği nedeniyle ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya uyguladığı yaptırım listesinde yer aldı. Hesapları dondurulan Bazzoni, 3 aylık çalışmanın sonunda yanlışlığı düzelttirdi.

İtalyan restoran sahibine yanlışlıkla Trump yaptırımları uygulandı - Haberler
İtalyan restoran sahibine Trump yaptırımı
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DHA

İtalya'nın Verona kentinde restoran sahibi Alessandro Bazzoni, isim benzerliği sonucu Donald Trump'ın başkanlıktan ayrılmadan önce 2019 yılında Venezuela'ya uyguladığı yaptırım listesinde yer aldı.

Bazzoni, 3 ay boyunca hesaplarının dondurulduğunu ve çabalarıyla yapılan hatanın düzeltilmesini sağladığını belirtti. Bazzoni, yerel medyaya yaptığı açıklamada ABD yaptırımları listesine girdikten sonra son birkaç ayı "Kabus" olarak nitelendirdi.

İSİM BENZERLİĞİNİN KURBANI OLDU

Trump hükümeti 2019'da, Venezuela'nın devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela'ya (PDVSA) yaptırımlar uyguladı. 20 Ocak 2021'de başkanlığı Joe Biden'a devreden Trump'ın son görev gününde, Venezuela petrol sektörünün yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle Alessandro Bazzoni isimli bir kişi ABD yaptırım listesinde yer aldı.

Verona'daki pizza restoranı sahibi Bazzoni, birikimlerinin bulunduğu bankaya gittiğinde şirketi 'AMG SAS Di Alessandro Bazzoni & C'nin kara listede olduğunu öğrendi.

Cari hesapları dondurulan Bazzoni yerel medyaya yaptığı açıklamada, önceleri bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra hesaplarındaki paraya ulaşamadığı için geçen zamanda mali zorluklar çektiğini belirtti.

AYNI İSİMLİ BAŞKA BİR İTALYAN ŞİRKETE DE YAPTIRIM UYGULANDI

Bazzoni, isim benzerliğinden dolayı yaptırım listesinde yer aldığını fark ettiğini ve verilerini ABD hükümetinin özel bir dijital platformuna girerek sorunu kendisinin çözdüğünü ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı, internet sitesinde 31 Mart tarihli yayınladığı güncellenmiş bir listede, hem pizzacı Bazzoni'nin şirketinin ismini hem de yine yanlışlıkla listede yer alan İtalya'nın Porto Torres kentindeki SerigraphicLab di Bazzoni Alessandro adlı grafik şirketinin ismini yaptırım listeden çıkardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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