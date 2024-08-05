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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini ikilisi, altın madalya aldı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini ikilisi, altın madalya aldı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı çift kadınlarda İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini ikilisi altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 00:53 Güncelleme: 05.08.2024 - 00:53
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        Errani-Paolini ikilisi zafere ulaştı!
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        İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini ikilisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı çift kadınlarda altın madalya kazandı.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda çift kadınlarda altın madalya mücadelesi yapıldı.

        İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini ikilisi, 1 saat 24 dakika süren mücadelede, bireysel sporcular Mirra Andreeva-Diana Shnaider'i 2-1 yenerek altın madalya elde etti.

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