İtfaiye aracında tepki çeken görüntü! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, 30 Mayıs'ta meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadından 1'i, itfaiye aracının direksiyonuna geçip, kullanırken, diğer 2'si de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak, yolculuk yaptı.



DHA'nın haberine göre bu anları, diğer arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada yayınlandıktan sonra tepki çekti. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.