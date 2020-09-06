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Yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldılar

İstanbul Levent'te bir binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Kısa sürede binanın içini kaplayan duman nedeniyle mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı

istanbul levent yangın
İHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Levent Konaklar Mahallesi'nde yangında mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Levent Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. İHA'nın haberine göre, binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar apartman ve asansör boşluğundan üst katlara ulaştı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda bulunan bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın bodrum katında çıkan yangını söndürdü.

BALKONDA YARDIM BEKLEDİLER

Evlerinin balkonunda yardım bekleyen vatandaşlar ise itfaiyenin merdiven aracıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen yaşlı vatandaşlar da tedbir amaçlı olay yerine çağrılan ambulanslara bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

'YANIYOR, YARDIM EDİN BAĞRIŞMALARIYLA UYANDIM'

Yangının çıktığı esnada site içerisinde olduğunu ifade eden Zeynep Vanlı, "Ben saat 06.55 sıralarında 'yanıyor, yardım edin' bağrışmalarıyla uyandım. Bunun üzerine beş dakika içerisinde itfaiye sesleri gelmeye başladı, hızlıca yetiştiler. 6 itfaiye müdahale etti. Tam olarak nedenini bilmemekle birlikte depoda olduğunu tahmin ediyoruz. Mahsur kalanlar oldu, onları itfaiyenin merdiveniyle aldılar, yaşlı aileler vardı. Ambulansta hemen yetişti, fenalaşanlara müdahale edildi" dedi.

Yangının tamamen söndürülmesiyle itfaiye ekipleri binada soğutma çalışması başlattı.

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