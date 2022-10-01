Çok akıllı bir hayvan. İtfaiye binamızın hemen yanında bulunan çocuk parkına gidiyor ve çocuklarla oyun oynuyor. Daha sonra bizim yanımıza geliyor, masa tenisi oynarken toplarımızı patlatıyor. Oyuncaklarını parçalıyor ama onun yaptığı her şey başımızın üstüne. Her haliyle çok sevimli, bizim canımız ve parçamız oldu."