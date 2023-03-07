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İyi Adamın 10 Günü filmi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? İşte İyi Adamın 10 Günü oyuncuları

Dünyaca ünlü dizi ve film platformu Netflix'in yeni Türk filmi İyi Adamın 10 Günü, hafta itibariyle yayınlandı. Üçleme olan serinin ilk filmi olan İyi Adamın 10 Günü'nün konusu, oyuncuları, çekildiği yer ve uyarlama olup olmadığı ile ilgili bilgileri derledik!

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  • İyi Adamın 10 Günü filmi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? İyi Adamın 10 Günü oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne? İyi Adamın 10 Günü uyarlama mı ve nerede çekildi?

    Ünlü yazar Mehmet Eroğlu'nun, aynı isimli kitabında uyarlanan ve çekimleri İstanbul'un tarihi ilçelerinde gerçekleştirilen İyi Adamın 10 Günü filminin oyuncuları ve konusu ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • İyi Adamın 10 Günü filmi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? İyi Adamın 10 Günü oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne? İyi Adamın 10 Günü uyarlama mı ve nerede çekildi?

    İYİ ADAMIN 10 GÜNÜ KONUSU NEDİR, UYARLAMA MI? 

    Gerilim temalı film, Nejat İşler'in canlandırdığı özel dedektif Sadık'ın, mafyanın, insan kaçakçılarının ve katillerin dünyasına adım atışını ve yaşadıklarını ele alıyor.
  • İyi Adamın 10 Günü filmi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? İyi Adamın 10 Günü oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne? İyi Adamın 10 Günü uyarlama mı ve nerede çekildi?

    Kötülüklerle dolu bir dünyada iyi biri olmak için çabalayan Sadık, zorlu bir vakayı çözmek için çabalarken yolunun kesiştiği dört kadına da yardım etmeye çalışıyor.

    Çetrefilli bir kayıp vakasına bulaşınca iyilikle kötülük arasındaki çizginin bulanıklaştığını fark eden Sadık, iyi bir insan olmanın anlamını sorgulamaya başlıyor.
  • İyi Adamın 10 Günü filmi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? İyi Adamın 10 Günü oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne? İyi Adamın 10 Günü uyarlama mı ve nerede çekildi?

    İYİ ADAMIN 10 GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

    Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın üstlendiği filmin Nejat İşler, İlayda Alişan, Şenay Gürler, Nur Fettahoğlu, Yurdaer Okur, Barış Falay, Esra Ronabar, İpek Türktan Kaynak, İlayda Akdoğan, Ata Artman, Gözde Kaya, Kaan Turgut, Erdal Yıldız, Rıza Kocaoğlu ve Kadir Çermik gibi isimler yer alıyor.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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