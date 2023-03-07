Kötülüklerle dolu bir dünyada iyi biri olmak için çabalayan Sadık, zorlu bir vakayı çözmek için çabalarken yolunun kesiştiği dört kadına da yardım etmeye çalışıyor.



Çetrefilli bir kayıp vakasına bulaşınca iyilikle kötülük arasındaki çizginin bulanıklaştığını fark eden Sadık, iyi bir insan olmanın anlamını sorgulamaya başlıyor.