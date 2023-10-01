‘İyi Bir Aile Değiliz’in çekimlerine başlandı
Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever ve Sarp Apak'ın başrollerini paylaştığı komedi türündeki 'İyi Bir Aile Değiliz'in çekimlerine başlandı
Yapımı Olympos Films’e, yapımcılığı Mustafa Sönmez ve Dilek Aydın’a ait komedi türündeki ‘İyi Bir Aile Değiliz’ filminin çekimleri başladı.
Senaristliği ve yönetmenliği Haki Biçici tarafından üstlenilen filmin kadrosunda; Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever, Sarp Apak, Derya Karadaş, Melisa Doğu, Asiye Dinçsoy, Nergis Çorakçı, Tarhan Karagöz, Yakup Turgut yer alıyor.
Babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini tahmin edilemeyecek olaylar silsilesi içinde bulan bir ailenin hikâyesi olan ‘İyi Bir Aile Değiliz’, gösterime yeni sezonda girecek.