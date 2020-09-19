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İyi Günde Kötü Günde 2. son bölüm! İyi Günde Kötü 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İyi Günde Kötü Günde 2. son bölüm bu akşam Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Peki, İyi Günde Kötü 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İyi Günde Kötü Günde

İyi Günde Kötü Günde son bölümü izleyicisi ile buluştu. İyi Günde Kötü Günde 2. son bölümünde Sarp ile Leyla evleniyor.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İyi Günde Kötü Günde 3. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 2. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözebilene aşk olsun.

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