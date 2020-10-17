İyi Günde Kötü Günde final bölümü bu akşam! İyi Günde Kötü Günde neden final yapıyor? İyi Günde Kötü Günde ned

O3 Medya yapımı İyi Günde Kötü Günde, final bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Sevdiği adamla evleneceği gün, nikah masasında terk edilen Leyla'nın hikayesini anlatan İyi Günde Kötü Günde neden final yapıyor? İyi Günde Kötü Günde neden bitiyor? İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kim?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Elçin Sangu, Yasemin Allen ve Ozan Dolunay'ın olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisi başarısız reyting grafiği sonucu erken final yapma kararı aldı. 03 Medya imzalı dizi 6. bölümde ekrana veda edecek. Melek Balekoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Aksel Bonfil’in kaleme aldığı dizi için sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildi.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLER?

İyi Günde Kötü Günde dizinin oyuncu kadrosunda; Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Ali Yağcı, Sinan Albayrak, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Tugay Erdoğan yer alıyor.