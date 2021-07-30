TDK sözlüğüne göre iyi ki doğdun anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre iyi ki doğdun yazılışı ve kelime anlamı

TDK'YA GÖRE İYİ Kİ DOĞDUN NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "iyi ki doğdun" ayrı yazılıyor.

Bazı kaynaklarda yer alan "iyiki doğdun " şeklindeki kullanımlar yazım hatasıdır.

TDK sözlüğünde yer alan iyi ki sözcüğünün anlamı ise şu:

güzel bir rastlantı olarak, ne mutlu:

"İyi ki o günkü acı ile ölmemişiz." - Falih Rıfkı Atay

Bir kişinin doğduğu günü kutlamak için kullanılan "İyi ki doğdun" cümlesinde de "iyi ki" ayrı yazılacağı için, "iyi ki doğdun" cümlesi de ayrı yazılır.